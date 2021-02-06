Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı

SÜPER Lig'in 24'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor, gittiği İstanbul'da hazırlıklarını son antrenmanla tamamladı.

Yarın saat 19: 00'da deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşmak için İstanbul'a hareket eden yeşil-beyazlı ekip, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde son antrenmanını gerçekleştirildi. Yeşil-beyazlı ekip, sahada koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı idmana 5'e 2 ile devam etti. Konyaspor oyuncuları taktik çalışma ile Beşiktaş maçının son çalışmasını gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ