Konyaspor'da Ankaragücü mesaisi başladı
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Konyaspor'da Ankaragücü mesaisi başladı

Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ - Haberler | Spor
Konyaspor'da Ankaragücü mesaisi başladı

Süper Lig'in 32'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında hanesine 3 puan yazan İttifak Holding Konyaspor'da, MKE Ankaragücü hazırlıkları başladı.

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Süper Lig'in 32'inci haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında hanesine 3 puan yazan İttifak Holding Konyaspor'da, MKE Ankaragücü hazırlıkları başladı. Lig'in 33'üncü haftasında 7 Nisan Çarşamba günü sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek yeşil-beyazlı takım, galip gelmek için mücadele edecek.

Süper Lig'in 32'inci haftasında BB Erzurumspor deplasmanında Deni Milosevic ve Abdülkerim Bardakcı'nın attığı gollerle 2-1 skorla, 3 puanı hanesine ekleyen Konyaspor, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Lig'in 33'üncü haftasında sahasında galip gelmek isteyen yeşil-beyazlı takım, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışması yaptı. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

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Konyaspor'da ayrıca sarı kart sınırında bulunan; Kravets, Guilherme ve Skubic, Ankaragücü maçında kart görmeleri halinde 34'üncü haftadaki Sivasspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.


Konyaspor'da Ankaragücü mesaisi başladı
Konyaspor'da Ankaragücü mesaisi başladı
Konyaspor'da Ankaragücü mesaisi başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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