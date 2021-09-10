Konyaspor'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor
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Konyaspor'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor

Konyaspor'da Altay maçı hazırlıkları devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü sahasında Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında cumartesi günü sahasında Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla yapılan ısınma hareketleri ve pas çalışması ile başladı. Futbolcular, gerçekleştirilen taktik çalışmanın ardından oynanan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Milli takımlardan dönen Abdülkerim Bardakçı, Nejc Skubic, İbrahim Sehic ile Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra yeni transfer Ahmed Hassan da antrenmanda yer aldı. Sokol Cikalleshi, Zymer Bytyqi ve Endri Çekici ise takımdan ayrı çalıştı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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