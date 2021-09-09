Konyaspor'da Altay maçı hazırlıkları
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Konyaspor'da Altay maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Altay maçı hazırlıkları
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında 11 Eylül Cumartesi günü sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışma ve taktik çalışmanın ardından çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda, milli takımlardan dönen Abdülkerim Bardakçı, Nejc Skubic, İbrahim Sehic ile Amir Hadziahmetovic takımla çalışırken Sokol Cikalleshi, Zymer Bytyqi ve Endri Çekici ise takımdan ayrı çalıştı.

Öte yandan yeşil-beyazlı ekibin dün renklerine kattığı Mısırlı oyuncu Ahmed Hassan, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Konyaspor'da Altay maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Altay maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Altay maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Altay maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Altay maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Altay maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Altay maçı hazırlıkları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm

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