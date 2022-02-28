Konyaspor Başkanı Özgökçen: Sistemsel hata yapan hakemler dinlendirilmeli

FATİH, İSTANBUL (DHA) - İTTİFAK Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, hakemlere tepki göstererek, "Sistemsel manada hatalar yapılıyorsa, bu hata yapan arkadaşların dinlendirilmesi gerektiğini sürekli söylüyoruz. Eğer bu işi beceremiyorlarsa, beceremeyen arkadaşların da dinlendirilmesi gerektiği ve eğitime tabi tutulması gerektiğini söylüyoruz. Konyaspor'a karşı bu hareketlerin bir an önce son bulmasını istiyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 49 puanla 2'nci sırada yer alan İttifak Holding Konyaspor son 5 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, bugün kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında hakemlere tepki gösterdi. Özgökçen, şunları söyledi:

Hafta sonu Galatasaray'la oynayacakları maçı değerlendiren Başkan Özgökçen, "Sporda kazanmak da var kaybetmek de. Biz hep bu bilinçle hareket ettik. Bu arkadaşlarımız 49 puan almış. Aylar boyunca Süper Lig'in takdirini kazanmış arkadaşlar. İnşallah Galatasaray maçıyla da yeni bir çıkış yakalayacağına inanıyorum" dedi.