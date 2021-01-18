Konyaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti
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Konyaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti

18.01.2021 18:14 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:23
Konyaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti

İTTİFAK Holding Konyaspor, orta sahada görev yapan 28 yaşındaki Barış Yardımcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İTTİFAK Holding Konyaspor, orta sahada görev yapan 28 yaşındaki Barış Yardımcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'ndaki imza törenine, kulübün genel menajeri Seçkin Özdil ve yeni transfer Barış Yardımcı katıldı. Deneyimli futbolcu törende kendisini 1,5 yıllığına Konyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Daha önce Menemenspor, Hatayspor, Gaziantep, Bursaspor, Sivasspor gibi takımlarda oynayan Barış Yardımcı, yeşil-beyazlı takımda 26 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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