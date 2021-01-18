Konyaspor, Barış Yardımcı'yı transfer etti

İTTİFAK Holding Konyaspor, orta sahada görev yapan 28 yaşındaki Barış Yardımcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'ndaki imza törenine, kulübün genel menajeri Seçkin Özdil ve yeni transfer Barış Yardımcı katıldı. Deneyimli futbolcu törende kendisini 1,5 yıllığına Konyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Daha önce Menemenspor, Hatayspor, Gaziantep, Bursaspor, Sivasspor gibi takımlarda oynayan Barış Yardımcı, yeşil-beyazlı takımda 26 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI