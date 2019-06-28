Konyaspor, Alper Uludağ'ı transfer etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen sol bek oyuncusu Alper Uludağ ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen sol bek oyuncusu Alper Uludağ ile 3 yıllık anlaşma imzaladı.
Kulübün internet sitesinden 29 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, "Konyaspor'umuzun ikinci transferi Alper Uludağ oldu. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen imza törenine Kulüp başkan yardımcımız Osman Koçak katıldı. Savunmanın solunda görev yapan Alper Uludağ kulübümüzle 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Alper Uludağ, 25 numaralı formayı giyecek." denildi.
Kaynak: AA
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