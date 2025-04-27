Konyaspor Adana Demirspor CANLI İZLEME linki var mı! Süper Lig Konyaspor Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?

Konyaspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Konyaspor Adana Demirspor maçı öncesi Konyaspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Süper Lig'in önemli mücadelelerinden Konyaspor Adana Demirspor maçı detayları araştırılıyor. Peki, Konyaspor Adana Demirspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Konyaspor Adana Demirspor maçı yayın bilgisi haberimizde! Konyaspor Adana Demirspor CANLI İZLEME LİNKİ var mı?

KONYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor ile Adana Demirspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

KONYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Adana Demirspor maçı, 27 Nisan Pazar günü oynanacak.

Konyaspor Adana Demirspor maçı, saat 16:00'da başlayacak.

KONYASPOR ADANA DEMİRSPORMAÇI KAÇ KAÇ?

Konyaspor Adana Demirspor maçı henüz başlamadı.

KONYASPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Konyaspor ve Adana Demirspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Konya'da, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak.