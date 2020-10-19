Konya Ticaret Borsası
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Konya Ticaret Borsası

19.10.2020 15:59 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:04
Konya Ticaret Borsası

Konya Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,235-2,295 liradan satıldı.

Konya Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı 2,235-2,295 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİEN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

BUĞDAYLAR
Anadolu kırmızı sert buğday 2,235 2,295
Anadolu beyaz sert buğday 2,118 2,118
Ekmeklik diğer beyaz buğday 2,282 2,282
Düşük vasıflı buğday 2,248 2,285
ARPALAR
Arpalar 1,624 1,654
DİĞER HUBUBATLAR
Mısır 1,790 1,813
BAKLİYATLAR
Fasulye 7,680 8,101

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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