Konya Ticaret Borsası
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,546 liradan satıldı.
21.08.2019 15:14
Konya Ticaret Borsası'nda ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,334-1,546 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|Makarnalık buğday
|1,690
|1,707
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
|1,334
|1,546
|Ekmeklik diğer buğday
|1,292
|1,517
|Düşük vasıflı buğday
|1,221
|1,494
|ARPALAR
|Arpalar
|1,147
|1,197
|DİĞER HUBUBATLAR
|Yulaf
|1,190
|1,190
|Mısır
|1,209
|1,217
|BAKLİYATLAR
|Fasulye
|6,026
|6,320
Kaynak: AA