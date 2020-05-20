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"Konutta alım zamanı"

Konut satışlarında yaşanan düşüş fiyatlara yansıdı.

20.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:32

Konut satışlarında yaşanan düşüş fiyatlara yansıdı. Sektör temsilcileri, konut satın almada doğru zamanın olduğunu vurguladı.

Korona virüs birçok sektörü olduğu gibi konut de derinden etkiledi. Bu sürecin ev almak isteyenler için fırsata döndüğünü belirten Acar Group Yönetim Kurulu Başkanı Erdinç Acar, sektördeki yavaşlama nedeniyle konut fiyatlarında düşüş yaşandığını söyledi. Acar, gayrimenkulünü nakit veya dövize çevirmek isteyenlerin, fiyatları aşağı çekmek durumunda kaldığını, bu durumun gayrimenkul de 'alım fırsatı' oluşturduğunu söyledi. Acar "Konut fiyatları şu dönemde alım için fırsat sunuyor. 2021 yılı itibariyle fiyatlarda ciddi bir artış görülecek. Bu dönemde konut alan yatırımcı, 1 yıl içinde ciddi anlamda prim yapacak" dedi.

"Bankaların faiz oranları fırsat sunuyor"

Faiz oranlarındaki düşüşün de bu süreçte fırsat sunduğunu söyleyen Erdinç Acar, arz-talep dengesinde fiyatların şekillendiğine dikkat çekerek, inşaat yapımında ham madde olan demir, çelik, çimento gibi ürünlere zam gelmesinden dolayı fiyatların daha çok yükseleceğini bildirdi. Erdinç Acar "2019 yılında başlayan inşaat sektöründeki değişim ve yükselme trendi, gördüğümüz kadarıyla 2020 yılında da devam edecek. Faiz oranlarındaki düşük oranlar bu yükselişi tetikleyen önemli unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun devam etmesi de ekonomi açısında önemli bir gelişme "dedi

"Yurt içi ve yurt dışı yatırımlarımız devam ediyor"

Erdinç Acar, yurt içinde lüks otomotivde İstanbul başta olmak üzer Çeşme ve Bodrum gibi önemli tatil yerlerinde de yatırımları olduğuna dikkat çekerek bunların yanı sıra inşaat sektöründe de 22 yıllık önemli bir tecrübeye sahip olduklarını dile getirdi. Yurt dışı yatırımları için çalışmalarını tamamladıklarını belirten Acar; "Hali hazırda ülkemizde birçok bölgede yatırımlarımız sürerken şimdi yurt dışı planlamalarımızı tamamladık ve yatırımlarımız için gerekli fizibilite çalışmasını yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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