Konut fiyatları tavan yaptı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de m² fiyatı uçuşa geçti
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Konut fiyatları tavan yaptı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de m² fiyatı uçuşa geçti

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Türkiye genelinde konut fiyatları nisan aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 32.4 yükseldi. Nisanda konut fiyatları metrekare bazında İstanbul'da 6.520 liraya, Ankara'da 3.142 liraya, İzmir'de ise 5.109 liraya çıktı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), Nisan ayında aylık bazda yüzde 2 artarak 168.8 düzeyine ve metrekare bazında konut fiyatları ortalama 4.225,5 liraya çıktı.

TCMB verilerine göre konut fiyatları ortalama metrekare bazında Nisan ayında aylık:

  • İstanbul'da yüzde 1.5 artışla 6.520,9 liraya,
  • Ankara'da yüzde 1.5 artışla 3.142,8 liraya,
  • İzmir'in yüzde 1.4 artışla 5.109,2 liraya yükseldi.

Konut fiyatları yıllık bazda da, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28.6, yüzde 29.8 ve yüzde 34.3 düzeylerinde yükseldi.

Konut fiyatları tavan yaptı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de m² fiyatı uçuşa geçti
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 509 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 509 liradan işlem görüyor
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