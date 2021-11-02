Cim-Bom unutmadı! Holiganlar Galatasaray'a küfretti, kabak Gülşen'in başına patladı - Haberler Spor
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Cim-Bom unutmadı! Holiganlar Galatasaray'a küfretti, kabak Gülşen'in başına patladı

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Konserinde Galatasaray'a küfredilince gözlerini kapatan Gülşen'in tepkileri masum bulunmadı. G.Saray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, sponsorluk anlaşmasında konuyu Gülşen'e getirip, "Bir şarkıcı konserinde ahlaksızca, edep yoksunu meczupların söylediği Galatasaray kurumunun tüzel kişiliğine saldırı mahiyetindeki ifadeleri tekrar ettiriyor. Tarihe not düşüyoruz" diye konuştu.

Gülşen konserinde bir grup, 'Şinanay' şarkısında Galatasaray'a küfretmişti. Küfürler üzerine Gülşen gözlerini kapatıp şarkıyı söylemeyi bırakmıştı. Ancak şarkıcının tepkileri, Galatasaray'ın kendisini hedef almasına etki etmedi..

Bugünkü sponsorluk anlaşmasında Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Gülşen konserine de değinmeden duramadı. Epözdemir, "Son dönemde Galatasaray'a kategorik bir saldırı var. Bir şarkıcı çıkıyor, kendi konserinde ahlaksızca, edep yoksunu meczupların söylediği Galatasaray kurumunun tüzel kişiliğine saldırı mahiyetindeki ifadeleri tekrar ettiriyor. Bütün bunları tarihe not düşüyoruz" dedi.

Konserinde Galatasaray'a küfredilen Gülşen'in korktuğu başına geldi

"EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜYÜZ"

Epözdemir, "Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir, Galatasaray kültür ve eğitim kurumudur. Geçmişiyle, sosyalleşme süreciyle, değer yargılarıyla, 30 milyon taraftarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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Yorumlar (1)
Doğuş:Ben gs liyim ama sanatçının burada suçu ne. Deplasman maçlarında taraftar küfür edince ne olacak. Aşın bunları
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