Cim-Bom unutmadı! Holiganlar Galatasaray'a küfretti, kabak Gülşen'in başına patladı

Gülşen konserinde bir grup, 'Şinanay' şarkısında Galatasaray'a küfretmişti. Küfürler üzerine Gülşen gözlerini kapatıp şarkıyı söylemeyi bırakmıştı. Ancak şarkıcının tepkileri, Galatasaray'ın kendisini hedef almasına etki etmedi..

Bugünkü sponsorluk anlaşmasında Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Gülşen konserine de değinmeden duramadı. Epözdemir, "Son dönemde Galatasaray'a kategorik bir saldırı var. Bir şarkıcı çıkıyor, kendi konserinde ahlaksızca, edep yoksunu meczupların söylediği Galatasaray kurumunun tüzel kişiliğine saldırı mahiyetindeki ifadeleri tekrar ettiriyor. Bütün bunları tarihe not düşüyoruz" dedi.

"EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜYÜZ"

Epözdemir, "Galatasaray sadece bir spor kulübü değildir, Galatasaray kültür ve eğitim kurumudur. Geçmişiyle, sosyalleşme süreciyle, değer yargılarıyla, 30 milyon taraftarıyla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütüdür" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

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