Konkordato ile ilgili bilinmesi gerekenler

Konkordato kavramı ekonomideki dalgalanmalarla birlikte son dönemde sıkça duyulan kavramlar arasında yer almaya başladı.

Konkordato kavramı ekonomideki dalgalanmalarla birlikte son dönemde sıkça duyulan kavramlar arasında yer almaya başladı. Hem iş verenler hem de çalışanlar tarafından ne anlama geldiği ve nasıl sonuçlar doğuracağı konularında araştırmalar hız kazandı. Denge Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Av. Esra Aydın Ekici, konkordato ile ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı.

Konkordato nedir?

Avukat Esra Aydın Ekici, konkordato ile hem borçlunun hem alacaklının korunduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek gerekirse; mahkeme borçluya; borçlarını ödemek istediğini biliyorum bunları bu şekilde bir vadeye koyuyorsun bunu da kabul ediyorum. Alacaklıya da evet alacağın olduğunu biliyorum ama borçlu bu şekilde vadelendirecek sen bunu kabul ediyor musun? Aslında alacaklı ile borçlunun arasını bulup borçlunun işine devam etmesini sağlamak, borçlarından kurtulmasını sağlamak ve bunları vadeye yaymak olarak düşünülebilir. Borçluyu koruyan bir yöntem olarak gözüküyor olabilir ama burada korunan sadece borçlu değil burada korunan alacaklı da. Borçlu da korunuyor, borçlunun ekonomik hayattaki yeri de korunuyor, onun çalışmasına devam etmesi de korunuyor, bir istihdam da korunuyor, çalışan işçilerin işlerine devam etmesi de korunuyor. Aslında konkordato dediğimiz yöntem hem alacaklıyı hem borçluyu hem çalışan kişileri hem de ekonomiyi korumayı amaçlayan bir yöntem olarak söyleyebiliriz. "

Konkordatoya kimler başvurabilir?

Konkordatoya borçluların yanısıra alacaklıların da başvurabildiğini anlatan Avukat Ekici, "Başvuru yapmak için de şirket merkezinin bulunduğu Asya Ticaret mahkemelerine bir konkordato başvurusu yapılması gerekiyor. Konkordato başvurusuna belli evraklar eklenmesi gerekiyor. Bu evraklardan önce bir başvuru dilekçesi bunun ekinde de bir konkordato ön projesi olmak zorunda. Konkordato ön projesi dediğimizde aslında borçluların bütün borçlarını yazıp, bu borçları ben şu vadede, şu şekilde, şu kadar zamanda ödeyebilirim şeklinde bir proje yazıyor. Bu proje 1-2 sayfalık bir proje değil. Ayrıntılı, bilançoların bulunduğu, bütün mal varlıklarının yazıldığı, duran varlıklar, aktiflerin ve pasiflerin yazıldığı bir tablo." dedi

3 aylık geçici mühlet süresi

Ekici sözlerini şöyle sürdürdü: ""Açıklamak gerekirse şu şekilde diyebiliriz; vadem bu şekilde. Ben bu alacaklıya borcumu bu şekilde ödeyeceğim ve ben bütün borçlarımdan şu kadar sürede kurtulmayı planlıyorum. Mahkeme getirilen bu ön projeyi değerlendiriyor ve şirkete 3 aylık geçici bir mühlet süresi veriyor. Üç aylık geçici mühlet süresinde de bütün mal varlıklarını korumayı amaçlıyor. Borçlunun mal varlıkları korunuyor, gelen icra takipleri korunuyor, icra takipleri devam etmiyor ve bu şekilde bir tedbir kararı veriyor. Borçlu mühlet verilmiş dönemde bir rahatlamaya gidiyor. Alacaklıların da alacağına kavuşması garanti altında alınmış oluyor" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı