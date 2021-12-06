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Servet taşıyor! Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

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Servet taşıyor! Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Mesut Özil'in Galatasaray maçından sonra yaptığı paylaşımda herkes kolundaki saate takılmıştı. Mesut'un taktığı saatin değerinin, takımın genç yıldızları Berke Özer, Muhammed Gümüşkaya ve Murat Sağlam'ın yıllık kazancından daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Takılara karşı harcama yapmaktan çekinmeyen Mesut Özil, kolunda adeta servet taşıyor. Yıldız futbolcu Galatasaray derbisinden sonra bir restorandan yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallamıştı. Mesut'un kolundaki saat de bir hayli dikkat çekmişti.

Kolunda servet taşıyor! Mesut Özil'in saatinin fiyatı dudak uçuklattı

6 MİLYON LİRA

Mesut'un kolunda taşıdığı lüks saatin değerinin 440 bin dolar (6 milyon lira) olduğu ortaya çıktı. Yeniçağ'daki habere göre; takımın genç yetenekleri Berke Özer, Murat Sağlam ve Muhammed Gümüşkaya'nın maaşlarının toplamı ise 5 milyon lira. Mesut'un koleksiyonunda daha pahalı saatlerin de olduğu öğrenildi.

Kolunda servet taşıyor! Mesut Özil'in saatinin fiyatı dudak uçuklattı

Servet taşıyor! Mesut Özil'in kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

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