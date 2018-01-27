Kolu Kırılan Futbolcuya Takım Arkadaşlarından Destek

Antrenmanda yaşadığı sakatlık sonucu kolu kırılan Gazişehir Gaziantepli genç oyuncu Selahattin Öztürk'ü arkadaşları yalnız bırakmadı.

Gazişehir Gaziantep'in Teknik Direktör Erkan Sözeri ile futbolculardan Okan Derici, Özgür Özkaya, Ahmet Kesim, Del Valle ve Sportif Direktör Kemal Aslan, yaşadığı talihsiz sakatlık soncu hastanede tedavi gören takım arktadaşları Selahattin Öztürk'ü ziyaret etti. Teknik Direktör Sözeri ve fotbulcular, antrenmanda bir pozisyonda kolu kırılan Selahattin'e, gireceği ameliyat öncesinde moral vererek, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Öte yandan genç futbolcu gerçekleştirilen başarılı bir operasyonun ardından taburcu edilerek, evinde dinlenmeye başladı. - GAZİANTEP