Kolpaçino'nun Sabri Abi'si Aydemir Akbaş, mirasını Galatasaray'a bağışlama kararı aldı
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Kolpaçino'nun Sabri Abi'si Aydemir Akbaş, mirasını Galatasaray'a bağışlama kararı aldı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Koyu Galatasaraylılığıyla bilinen Türk sinemasının önemli isimlerinden Aydemir Akbaş, mirasını taraftarı olduğu kulübe bağışlama kararı aldı. Usta oyuncu, "Birikimim çok değil ama mirasımı Galatasaray cemiyetine bağışlayacağım. Önce yakınlarıma bakacağım ihtiyacı olan var mı diye, ona göre karar vereceğim" dedi.

Galatasaray'a olan tutkusunu hiç gizlemeyen ve hatta, "Kulübüm için eşimi bile boşarım" diyen Aydemir Akbaş, yine dikkat çekici bir çıkış yaptı. Türk sinemasının önemli oyuncularından Aydemir Akbaş, mirasını Galatasaray'a bırakacağını söyledi.

"BİR BAKACAĞIM ÇEVREME"

Akbaş, "Birikimim çok değil ama mirasımı Galatasaray cemiyetine bağışlayacağım. Önce yakınlarıma ve çevreme bakacağım, ihtiyacı olan birisi var mı diye. Yoksa ne anlamı var, öyle karar vereceğim" dedi. Kolpaçino'daki 'Sabri abi' karakterini başarılı şekilde canlandırmasından dolayı halk tarafından bu isimle anılan Akbaş, aynı filmin yeni serisi için de çalışmalarını sürdürüyor.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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