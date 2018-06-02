Kolombiyalı Futbolcu Alejandro Penaranda, Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti
Kolombiyalı futbolcu Alejandro Peñaranda katıldığı bir partide uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Kolombiya İkinci Ligi ekiplerinden Deportivo Tulua'nın formasını giyen 24 yaşındaki futbolcu Alejandro Peñaranda saldırıcı sonucu hayatını kaybetti.Daha önce America de Cali ve Atletico Nacional gibi ekiplerin formasını da giyen Penaranda'nın yanı sıra aynı evde bulunan bir başka futbolcu Heissen Izquierdo'da ağır yaralandı.
Takım arkadaşlarıyla bir evde partide bulunan Penaranda'nın içeriye giren bir adamın ateş açması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Önce bir kişinin gelip bir kadını sorduğu, arkasından da ikinci bir adamın da çitlerden atlayarak içeriye girdiği ve ateş açtığı öğrenildi.
"BİR AŞK CİNAYETİ"
Meksika Ligi takımlarından Deportivo Toluca formasını giyen Cristian Borja'nın ise saldırıdan kaçarak kurtulduğu öğrenildi. Polis yetkilisi saldırının büyük ihtimalle "bir aşk cinayeti" olduğunu, soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.
Öte yandan dün oynanan Mısır-Kolombiya hazırlık maçında Penaranda için saygı duruşu yapıldı.
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Akşamları iftara bize gelirdi rahmetli her zaman derdi hasan abi gelirken kadayif yap diye bende kirmazdim.sonra beraber teraviye giderdik.Ülkesine dondukten sonra paketlemişler.topragi bol olsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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2015 yılında şirket toplantı vesilesi ile tanıştık, kendisi çok iyi birisi idi. her yer karanlıktı. . saygılar, bol sanşlar.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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yıldız futbolcu kolombiya 2. ligiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok iyi topçuydu. Kendisiyle 2011 yılında tanışmıştık. Ailevi sorunlarından ve hasımlarından bahsederdi bol bol. Rahmetlinin yeraltı dünyasıyla da bağlantısı vardı zannımca. Toprağı bol olsunCevap Yaz 7 18 Yayından KaldırSOSYOLOG: hade lan ordan dingili bozuk.Yayından Kaldır