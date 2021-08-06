Kolombiya'da oynanan maçta kan donduran görüntüler! Rakip takım taraftarının kafasını ezmeye çalıştılar
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Kolombiya'da oynanan maçta kan donduran görüntüler! Rakip takım taraftarının kafasını ezmeye çalıştılar

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Kolombiya'da pandeminin ardından seyircili oynanan ilk maçta ortalık savaş alanına döndü. Sante Fe'nin sahasında Atletico Nacional'le karşı karşıya geldiği mücadelede rakip taraftarlar birbirlerine acımasızca saldırdı. Santa Fe taraftarının rakip takım taraftarını öldüresiye dövdüğü anlar izleyenlerin kanını dondurdu.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da oynanan Sante Fe-Atletico Nacional maçı dehşete düşüren görüntülere sahne oldu. İki takım taraftarlarının birbirlerine saldırdığı mücadelede birçok taraftarın yaralandığı öğrenildi.

ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Santa Fe taraftarlarının rakip takım taraftarını öldüresiye dövdüğü anlar ise izleyenleri dehşete düşürdü. Acımasızca saldırdıkları rakip taraftar yere düştükten sonra da tekmeleriyle kafasını ezmek isteyen Santa Fe taraftarlarına sosyal medyada da tepki yağdı.

Kolombiya'da oynanan maçta kan donduran görüntüler! Rakip takım taraftarının kafasını ezmeye çalıştılar
Ali Gülhan
Haberler.com
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