Köln'de ayın futbolcusu Salih Özcan seçildi

Bundesliga'da Köln forması giyen Salih Özcan, taraftarların oyuyla Kasım ayının futbolcusu seçildi. Özcan, Köln'de her ay seçilen isimlere verilen ' Altın Keçi' ödülünü de kazanmış oldu. Köln'ün resmi sosyal medya hesabından duyurduğu haber de, "Oyunuzu kullandınız. Kasım ayının oyuncusu olarak Salih Özcanı seçtiniz. Salih, bu ödülü gerçekten hak ediyor" denildi.

Salih Özcan, FC Köln takımının Kasım ayı için yaptığı oylamada taraftarların büyük bir kısmından destek görerek ayın futbolcusu seçildi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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