Köln- Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Köln- Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Augsburgkarşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Peki Köln- Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.
KÖLN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Köln- Augsburg maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 22:30'da başlayacak.
KÖLN - AUGSBURGMAÇI HANGİ KANALDA?
Köln- Augsburg maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 22:30'dabeIN Connect'te yayınlanacak
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