Köln- Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köln- Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Köln- Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Augsburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar sporseverler tarafından merak ediliyor. Köln- Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Augsburgkarşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Peki Köln- Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

KÖLN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Köln- Augsburg maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 22:30'da başlayacak.

KÖLN - AUGSBURGMAÇI HANGİ KANALDA?

Köln- Augsburg maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 22:30'dabeIN Connect'te yayınlanacak

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title