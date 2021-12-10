Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Köln ile Augsburgkarşı karşıya gelecek. Karşılaşma ile ilgili detaylar futbolseverler, tarafından merak ediliyor. Peki Köln- Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? detaylar haberimizde.

KÖLN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Köln- Augsburg maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 22:30'da başlayacak.

KÖLN - AUGSBURGMAÇI HANGİ KANALDA?

Köln- Augsburg maçı, 10.12.2021 Cuma günü saat 22:30'dabeIN Connect'te yayınlanacak

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