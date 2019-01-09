Kolin İnşaat'tan İGA açıklaması

Kolin İnşaat'tan yapılan açıklamada, "Kolin İnşaat olarak, farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla, İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz." denildi.