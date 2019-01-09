Kolin İnşaat'tan İGA açıklaması
Kolin İnşaat'tan yapılan açıklamada, "Kolin İnşaat olarak, farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla, İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz." denildi.
Kolin İnşaat'tan yapılan açıklamada, "Kolin İnşaat olarak, farklı işlerimizde de ortaklığımızı sürdürdüğümüz İGA'daki ortaklarımızla, İGA'daki hisselerimizin devri üzerine görüşmeleri sürdürdüğümüzü bildirmek isteriz." denildi.
Kaynak: Dunya.com