Kokoskov, Fenerbahçe için NBA takımı Brooklyn Nets'i reddetti

Fenerbahçe'nin Zeljko Obradovic'in yerine takımın başına getirdiği Sırp antrenör Igor Kokoskov'un sarı lacivertli kulüp için NBA takımı Brooklyn Nets'ten gelen teklifi reddettiği öğrenildi.

Fenerbahçe Beko'daki ilk sezonuna başarılı bir giriş yapan Igor Kokoskov'la ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

The Athletic'te yer alan habere göre; Sırp koça Brooklyn Nets'te göreve gelen Steve Nash'in yardımcılığını yapması için teklif götürüldü. Kokoskov ise Türkiye'de kalmak istediğini söyleyerek bu teklifi reddetti.

Igor Kokoskov, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye sahip ve çok zor bir görevi devraldı. Vatandaşı Obradovic'ten koltuğu devralan Kokoskov, NBA'de daha önce Phoenix Suns'ta başantrenör olarak görev almıştı.