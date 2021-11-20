Kokoreçte rekor denemesi

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Kokoreç ustası Tekin Lök, rekor denemesi yaparak 6 metre uzunluğunda 50 kilo ağırlığında ekmek arası kokoreç hazırladı. Kokoreççi Tekin Usta, rekor denemesinin ardından kokoreçleri vatandaşlara dağıttı.

Son yıllarda sokak lezzetlerine ilgi artıyor, sokak lezzetleri satan işletmeler de çoğalıyor. Buna istinaden işletmeciler de sokak lezzetlerini tanıtmak için etkinlikler düzenliyor. Küçükçekmece'de bulunan kokoreç ustası Tekin Lök, en uzun ekmek arası kokoreç için rekor denemesi yaptı. Kokoreççi Tekin Usta 20 şiş kokoreç ile 6 metre uzunluğunda 50 kilogram kokoreç hazırladı. Daha önce bu tür bir rekor denemesinin olmadığını ifade eden Lök, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi hedeflediğini söyledi. Etkinlik kapsamında hazırlanan kokoreçler rekor denemesinin ardından vatandaşlara dağıtıldı.

"KOKOREÇE OLAN ÖNYARGIYI DEĞİŞTİRDİK"

Etkinliğe ilişkin konuşan İşletmeci Tekin Lök, "Yaklaşık 6 metre uzunluğunda ekmeğe 50 kilograma yakın kokoreç doldurduk. Bunun denemesini gerçekleştirdik. Ülkemizde kokoreçe daha önceden bir önyargı bulunuyordu, biz bu bakış açısını değiştirdik. Bu yaptığımız ekmekle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye çalışıyoruz. Daha önceden böyle bir deneme ekmek arasında denenmedi, bütün kokoreç olarak denenmişti. Bizde bugün ekmek arasında denemiş olduk. Burada yaptığımız kokoreçi vatandaşlarımıza ikram ettik. Vatandaşlardan yoğun bir ilgiyle karşılaştık" diye konuştu.

(Murat Ergin - Muhammed Fırat Aksoy/ İHA)