Kocaelispor'un maçına 12 ilçeden ulaşım sağlanacak

23.11.2019 16:14 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:19

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Kocaelispor'un Pazar günü karşılaşacağı Esenler Erokspor maçı için 12 ilçeden stadyuma aktarmasız ulaşımın sağlanması talimatını verdi.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatlarıyla UlaşımPark A.Ş., Kocaelispor'un Pazar günü saat 13.30'da karşılaşacağı Esenler Erokspor maçına 12 ilçenin tamamından ulaşım sağlanacağını duyurdu. Buna göre, Körfez'den 150KS hat koduyla saat 11.30, 11.40 ve 11.50'de hareket edecek otobüsler sırasıyla Derince, İzmit ve devamında Kocaeli Stadyumu'na ulaşacak.150KS hat koduyla Aşağı Hereke'den ise saat 12.00'da tek otobüs kalkış gerçekleştirecek. Karamürsel'den 750 KS hat koduyla ise saat 11.45 ve 12.00'da hareket edecek otobüsler Değirmendere, Gölcük, Başiskele ve Kocaeli Stadyumu'na varacak.



Çayırova'dan saat 11.00'da hareket edecek otobüs Yenimahalle, Fatih Devlet Hastanesi, Gebze Center, Gebze ve Dilovası ilçelerinden Kocaeli Stadyumuna ulaşım sağlayacak.Darıca'dan ise saat 11.00'da GTÜ'den kalkacak otobüs Darıca Merkez, Fatih Devlet Hastanesi, Yeni Çarşı, Gebze Center, Dilovası ve İzmit'e uğrayarak Stadyuma varışını sağlayacak. Kandıra'dan 12.00'da kalkan otobüs D-100 üzerindeki tüm duraklardan yolcu alarak Kocaeli Stadına ulaşımını gerçekleştirecek. Kartepe'den kalkan araç ise Maşukiye, Acısu, Uzunçiftlik, Köseköy ve Kocaeli Stadına taraftarların ulaşımını sağlayacak.



Ayrıca saat 12.00'dan itibaren Tramvay otogar istasyonundan ring seferleri düzenlenerek taraftarların stadyuma ulaşımı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilecek. Kentin dört bir yanından taraftarlar otobüslerle stadyuma taşınacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA