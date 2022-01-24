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Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı

Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı
AA / Şahin Oktay - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Yeşil-siyahlı kulüp, geride kalan hafta deplasmanda oynanan Yılport Samsunspor maçının ardından görevinden istifa eden Mustafa Reşit Akçay'ın yerine Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

AA / Şahin Oktay - Spor Haberleri

Mustafa Reşit Akçay, Mehmet Altıparmak, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Haber

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