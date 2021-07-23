Kocaelispor, Mehmet Taş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Kocaelispor, Mehmet Taş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kocaelispor, Mehmet Taş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor, daha önce anlaşmaya vardığı önlibero oyuncusu Mehmet Taş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kocaelispor, daha önce anlaşmaya vardığı önlibero oyuncusu Mehmet Taş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan kulüp başkanı Engin Koyun, transfer döneminde bir oyuncuyu daha kadroya katacaklarını dile getirdi.

Kocaelispor, serbest konumdaki başarılı önlibero Mehmet Taş ile sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ile basın mensuplarının karşısına çıkan Taş, kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Törende 30 yaşındaki oyuncunun takıma faydalı olacağını temenni ettiğini belirten Başkan Koyun, "Çok yönlü, çok farklı, hepsinden önemlisi de çok önemli bir karakter. Kendisinin bu sezon takımımıza çok farkı katkılar sağlayacağını ümit ediyorum. Birkaç noktada oynayabilen ender futbolculardan bir tanesi. Transfer döneminde iyi bir kadro kurduk. En son 1 transferimizle birlikte transferi tamamlayacağız inşallah" şeklinde konuştu.

Kocaelispor gibi büyük bir camiada bulunmanın kendisini için şeref olduğunu ifade eden Mehmet Taş, "Başkanımın transferimde çok önemli yeri var. Gerçekten başkanımın sayesinde buradayım. O sıcaklığı ve aile ortamını bana hissettirdi. Allah'ın izniyle burada güzel bir birliktelikle bunu taçlandırmak istiyorum kendi adıma. İnşallah bu sene bize Süper Lig nasip olur. Bu kadroyla da bunu yapabileceğimize eminim. Güzel bir kadro var, iyi bir hocamız ve çok güzel bir camiamız var" diye konuştu. - KOCAELİ

Kocaelispor, Mehmet Taş ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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