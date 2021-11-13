Kocaelispor, Karagümrük provasından mağlubiyetle ayrıldı - Haberler Spor
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Kocaelispor, Karagümrük provasından mağlubiyetle ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kocaelispor, Karagümrük provasından mağlubiyetle ayrıldı

Dünya Kupası Eleme Grupları maçları dolayısıyla liglere verilen arada Kocaelispor, Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaştı.

Dünya Kupası Eleme Grupları maçları dolayısıyla liglere verilen arada Kocaelispor, Karagümrük ile hazırlık maçında karşılaştı. Bol gollü geçen mücadele Karagümrük'ün 4-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçında, henüz ilk 15 dakikada Borini (2) ve Tunay Torun'un golleriyle Karagümrük 3-0 öne geçmeyi başardı. Kocaelispor ise erken reaksiyon vererek Diop ve Bahattin Köse'nin golleriyle 40'ıncı dakikada skoru 3-2'ye getirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda ise Körfez ekibi 77'nci dakikada Pereira'nın golüyle maçı 3-3'lük beraberliğe taşıdı. 85'inci dakikada ise Salibur son sözü söyledi ve maç Karagümrük ekibinin 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi. - KOCAELİ

Kocaelispor, Karagümrük provasından mağlubiyetle ayrıldı

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