Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından -1- - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından -1-

İhlas Haber Ajansı / Gönül Efe - Haberler | Spor

- Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından Mustafa Reşit Akçay: "Simitçi de kadro yapacak ama taraftarımız tatminsiz" Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Mağlubiyeti hak etmedik" Kocaelispor'un İstanbulspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik adamlar değerlendirmede bulundu.

- Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından

Mustafa Reşit Akçay: "Simitçi de kadro yapacak ama taraftarımız tatminsiz"

Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Mağlubiyeti hak etmedik"

KOCAELİ - Kocaelispor'un İstanbulspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik adamlar değerlendirmede bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Taraftarımız tatminsiz, baskısı oyuncuların üzerinde demokrasi kılıcı gibi. Simitçi bile kadro yapacak. Yapsın da" dedi. Konuk teknik adam Mehmet Hüseyin Dalgıç ise "Skor olarak maçı verdik ama oyun olarak kazandık" sözlerini kaydetti.

TFF 1. Lig'in sekizinci haftasında İstanbulspor'u konuk eden Kocaelispor maçı Ndlovu'nun kaydettiği gollerle 2-1 kazandı. Maçın ardından teknik adamlar basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Akçay: "Maçı da, birkaç oyuncuyu da kazandık"

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay şunları söyledi:

"Evimizde oynadığımız üçüncü maç olacaktı. 2 maçı kazandık. Üçüncüyü de kazanmak istedik. Saha organizasyonu iyi olan takımla karşılaştık. 2 ve 3.bölge topu aldıklarında etkili organize olduklarını biliyorduk. Öyle de oldu. İkinci yarı özellikle 2 bek içeri çekmesi ve öne topları aktarması etkili bir organizasyondu. Onların önünü kesince topa daha fazla sahip olmaya başladık . 2-1'den sonra da Omolo'nun kaçırdığı gol, kırılma noktası olarak rakibe daha fazla özgüven getirdi. Kalecimizin de iyi gününde olması maçı kazanmamıza neden oldu. Evimizde kazandık. Birkaç oyuncuyu kazandık. BU akşam bu da önemliydi. Bazı oyuncularımızı baskı altındaki tavırlarını ve oyuna verecekleri pozitif katkı üzerine çalışacağız" dedi.

Oyuncuların egosu vardır

Sporcusu Benhur ve taraftar baskısıyla ilgili soruyu yanıtlayan Akçay şu sözleri kaydetti:

"Benhur taşıdığı toplarda rakibin önüne geçse; driplingi yaparken rakip onu durdursa penaltı, kırmızı kart. İçerden önce düşürse kırmızı kart. Her pozisyon çalışılmaz. Bu kararları kim verecek? Analitik zekayı devreye sokacak olan oyuncu kalitesini de göstermiş olacak. Bilgiyi lazım olduğu yere transfer edecek. İkincisi; oyuncunun egosu yüksektir. Oyuncuyla çalışırken ya da oyucuyu düzeltirken bu yönünü de dikkate almak zorundasınız. Bunu ben zaman zaman kaybediyorum. Eleştiri ya da düzeltmeyi anında yapıyorum. Antrenmanlarda bunları çalışacağız. Bu sadece Kocaelispor'un sorunu değil. Milli takımda da bu var, diğer takımlarda da.

Camianın ve taraftarın baskısı her oyuncunun üstünde demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Biz de buraya hizmet için geldik. Taraftarımızın tatminsiz yanı var. Bu geçmişte başarıları yaşamış olması nedeniyle, geçmişe dönük yüzüyle baktıkları için böyle. Oysa şartlar ve zemin değişmiş olmasına rağmen taraftarımız haklı o geçmişe bakıyor ve yeniden o günleri yaşamak istiyor. Tabii ki simitçi bile kadro yapacak. Yapsın. Bizi eleştirecekler. Eleştirsinler. Kocaelispor'un tekrar o zeminlere düşmemesi için bu şart. Burada önemli olan parametreleri belden aşağıya indirmemek. Yöneticiye, başkana, çalışana, hepsine böyle. Kocaelispor herkesin üzerindedir. Hiçkimsenin malı değildir."

Dalgıç: "Mağlubiyeti hak etmedik"

İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç ise maçın ardından, "Kocaelispor ile seyir açısından gayret güzel maç yaptık. Kazanan Kocaelispor'u tebrik ediyoruz. Biz de mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyoruz. Skor olarak maçı verdik ama oyun olarak kazandık. Bundan sonraki maçlarda kendimizi daha iyi geliştireceğiz. Kocaelispor'un zaaflarını biliyorduk. Hafta içi çok iyi hazırlanmıştık. Hafta içi Kocaelispor'un tüm maçlarını etüt ettik. Ona göre oyun planı yaptık. Başarılı da gidiyorduk. İlk 10 dakikadan sonra devreye kadar istediğimiz oyunu gerçekleştirdik. Birkaç tane daha pozisyonumuz vardı, daha da atabilirdik. Kocaelispor'un üstümüze geleceğini biliyorduk. Konsantrasyon eksikliğinden dolayı golü yedik. Oyun üstünlüğünü sonra tekrar ele aldık ama kaçırdığımız pozisyonlar ortada. Mağlubiyeti hak etmediğimizi düşünüyoruz. Kocaelispor bundan önceki maçlardan bir tık daha yukarıdaydı diyebilirim. Zafiyetlerini biliyorduk, o bölgeleri de kullandık diyebilirim" dedi.

Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından -1-

Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından -1-

Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından -1-

Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından -1-

Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından -1-

Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından -1-

Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından -1-

Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından -1-
İhlas Haber Ajansı / Gönül Efe - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Seyit Torun Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Şafak Sezer Gülben Ergen Caner Cindoruk
Spor Güven Yalçın Muslera Salih Uçan Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kocaelispor - İstanbulspor maçının ardından -1- - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 23:24:51. #1.17#