Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçı 15 dakika geç başladı
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Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçı 15 dakika geç başladı

Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçı 15 dakika geç başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off yarı final mücadelesi Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçı, tribünlerde kişi sayısının fazla olması sebebiyle 15 dakika geç başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off yarı final mücadelesi Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçı, tribünlerde kişi sayısının fazla olması sebebiyle 15 dakika geç başladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup Play-Off yarı final mücadelesi Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçı 15 dakika geç başladı. Tribünlerde müsaade edilenden fazla sayıda kişi olduğunu tespit eden TFF temsilcisi, sahaya çıkan takımları tekrar soyunma odasına göndererek maçı başlatmadı. Tribünlerde gerekli düzenlemelerin yapılması sonrasında, takımlar yeniden sahaya çıkarak başlama saatinden 15 dakika sonra maça başlayabildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kocaelispor-Hekimoğlu Trabzon maçı 15 dakika geç başladı - Haberler Spor
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