Kocaelispor, futbolcu İlyas Kubilay Yavuz ile prensipte anlaştı
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, futbolcu İlyas Kubilay Yavuz'la prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
TFF 1. Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, futbolcu İlyas Kubilay Yavuz'la prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Kocaelispor'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Kulübümüz, Samsunspor'da forma giyen İlyas Kubilay Yavuz ile prensip anlaşmasına varmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız