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Kocaelispor efsaneleri, anılarını Kocaelispor müzesi için anlatıyor

Kocaelispor'un efsane futbolcuları, sözlü tarih projesi kapsamında kayıt altına alınmaya başlanılan anıları, kurulacak Kocaelispor Müzesi'nde sergilenecek.

Kocaelispor efsaneleri, anılarını Kocaelispor müzesi için anlatıyor
25.06.2020 11:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:40

Kocaelispor'un efsane futbolcuları, sözlü tarih projesi kapsamında kayıt altına alınmaya başlanılan anıları, kurulacak Kocaelispor Müzesi'nde sergilenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında kurulacak Kocaelispor Müzesi'yle kentin marka değerlerinden olan Kocaelispor'un dünden bugüne, bugünden geleceğe yaşatılması sağlanacak. Projenin ilk adımları arasında yer alan Kocaelispor sözlü tarih çalışmaları da başladı. Bu kapsamda Kocaelispor tarihine damga vurmuş, 'Kocaelispor'un efsaneleri' adını almış futbolcularla röportaj çalışmalarına başlandı. Kocaelispor'un ve kentin yaşayan hafızaları olan eski başkan, yönetici, teknik direktör ve futbolcularla yapılacak röportajlarla anılar ve hatıralar sadece hafızalar da kalmayacak hepsi Kocaelispor tarihinde bir yaşayan bir hale gelecek. Çekimler her türlü hijyen önlemi alınarak gerçekleştirildi.

İlk olarak efsane futbolculardan Sümer Yüzer, Bülent Özer, İbrahim Yazıcıoğlu, Kamuran Akşar ve Barbaros Kırdar, Kocaelispor Müzesi'nde sergilenecek sözlü tarih çalışması kapsamında birlikte top koşturdukları Zeki Kaya ile bir araya geldi. Büyükşehir'in kameralarına yaşadıkları anıları, Kocaelispor'un tarihine ışık tutacak hatıraları anlatan efsane futbolcular, daha sonra birlikte sohbet ederek geçmiş günleri andı. Hepsi Kocaelispor'un ve kentin yaşayan birer hafızası olan eski futbolcular, kendilerine bu imkanı sunduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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