Kocaelispor'dan Başkan Karaosmanoğlu'na Ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz ve yönetimini makamında kabul etti.



Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Türkiye'de ki futbol kulüplerinin gelir gider dengesinin öneminin vurgulandığı görüşmede, Kocaelispor'un kentin önemli bir değeri olduğu da bir kez daha belirtildi. Yurt içi ve dışında ki futbol sektörü üzerine değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, Türkiye'de ki futbol kulüplerinin gelecekte var olmasının gelir gider dengesine bağlı olduğu da bir kez daha vurgulandı. Kocaelispor markasının bu kentin bir değeri olduğunu belirten Başkan Karaosmanoğlu, "Kocaelispor'un başarısı beni mutlu eder. Kocaelispor başkanı Bahri Yavuz ve Yönetimini istikrarlı ve başarılı yönetimlerinden dolayı kutluyorum "dedi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu desteklerden dolayı Karaosmanoğlu'na teşekkür eden yeşil siyahlıların kulüp başkanı Bahri Yavuz, "Kulübümüzü şeffaflık anlayışı üzerine yönetiyoruz. Kulübümüzün renklerine gönül vermiş taraftarlarımızın keyifle izleyeceği ve gurur duyacağı bir takım için çalışıyoruz" diye konuştu. Tüm kentin sahip çıktığı Kocaelispor'un daha kolay başarılara imza atacağını ve kendi ayakları üzerinde durarak daha rahat kuramsallaşacağını söyleyen Başkan Karaosmanoğlu'da, "Altyapısıyla güçlü bir futbol takımı geleceğe güvenle bakar. Motivasyon ve inanç da başarıyı yakalamaya yardımcı olur. Kocaelispor azim ve kararlılıkla sahada mücadele ederse hedeflediği başarıya muhakkak ulaşacaktır" diye konuştu.



Kentin tüccarları başta olmak üzere Kocaelispor'a gönül veren taraftarların çok küçük ancak düzenli katkılarıyla kulübün çok büyük bir sinerji yakalayabileceğini de işaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu noktada bizler zaten Büyükşehir olarak gerekli desteğimizi veriyoruz. İnanıyorum ki yeşil siyah renklere tutku ile bağlı taraftarlarda, takımına sahip çıkacak, seyircisiz oynama cezası bittikten sonra tribünleri coşkuyla dolduracaktır. Özellikle yeni statta gençlerin, ailelerin ve futbol severlerin bir arada gönül rahatlığıyla Kocaelispor'u izleyebilecekleri bir ortam olmasını da arzu ediyorum. Artık kadını erkeği, genci ve çocuğu hafta sonlarını Kocaelispor'a göre planladığı, gerek maddi gerekse manevi bir şekilde takımına destek verdiği günlerin yaşanacağı inancımı koruyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Yeni statta seyirci gelirlerinin daha yüksek olacağını söyleyen Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz, "Yeni statta çıkacağımız ilk maçı iple çekiyoruz" sözlerini sarf etti. Görüşme karşılıklı fikir alışverişinin ardından sona erdi. - KOCAELİ