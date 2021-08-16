Kocaelispor 11 yıl sonra 1. Lig'de taraftarının huzurunda
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Kocaelispor 11 yıl sonra 1. Lig'de taraftarının huzurunda

Kocaelispor 11 yıl sonra 1. Lig'de taraftarının huzurunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Anadolu'nun köklü kulüplerinden Kocaelispor, en son 11 yıl önce mücadele ettiği 1. Lig'de yıllar sonra ilk maçına seyircisi önünde çıkacak.

Anadolu'nun köklü kulüplerinden Kocaelispor, en son 11 yıl önce mücadele ettiği 1. Lig'de yıllar sonra ilk maçına seyircisi önünde çıkacak.

En son 2009-2010 sezonunda mücadele ettiği 1. Lig'e yeniden yükselen Kocaelispor, yaptığı transferler ile ilk kez taraftarının karşısına çıkacak. 11 yılın ardından 1. Lig'deki ilk karşılaşmasında kendi evinde Ümraniyespor'la karşılaşacak olan yeşil-siyahlılar, taraftarı önünde maçı galibiyetle tamamlayarak lige 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Yeni ligine ve yeni sezona iddialı başlamak hedefiyle 15 transfer yaparak kadrosunu güçlendiren Kocaelispor, 15 futbolcusuyla da yollarını ayırdı. Kadrosuna Süper Lig ve 1. Lig kariyerleri olan Korcan Çelikay, Atilla Turan, Hasan Hatipoğlu, Omolo, Mehmet Taş ve Kubilay Yavuz gibi deneyimli oyuncuları katan yeşil-siyahlılar, uzun yıllardır kadrosunda yer alan birçok oyuncu ile de vedalaştı.

Süper Lig'e yükselme hedefiyle yeni sezona hazırlanan Kocaelispor, 34 bin 169 kişi kapasiteli Kocaeli Stadyumu'nda 11 yıl sonra taraftarının karşısına 1. Lig temsilcisi olarak çıkacak. - KOCAELİ

Kocaelispor 11 yıl sonra 1. Lig'de taraftarının huzurunda
Kocaelispor 11 yıl sonra 1. Lig'de taraftarının huzurunda
Kocaelispor 11 yıl sonra 1. Lig'de taraftarının huzurunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kocaelispor 11 yıl sonra 1. Lig'de taraftarının huzurunda - Haberler Spor
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