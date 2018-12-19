Kocaeli Sakarya, Bolu ve Düzce'de Elektrik Faturalarına Yüzde 10 İndirim Fırsatı

KOCAELİ (İHA) –Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'de 1,7 milyon müşteriye hizmet veren Sepaş Enerji ve Denizbank arasındaki iş birliği sayesinde elektrik fatura ödemesini Denizbank fastPay uygulaması üzerinden gerçekleştiren müşteriler, fatura tutarlarının yüzde 10'unu geri alabilecek.

Sepaş Enerji, faaliyet bölgesi olan Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce'deki vatandaşlara sunduğu hizmetlerin yanı sıra sağladığı kolaylıklarla da fark oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda Denizbank ile yapılan iş birliği sayesinde Sepaş Enerji müşterileri fatura tutarlarının yüzde 10'unu geri alabilecek. Konuyla ilgili Sepaş Enerji Genel Merkezi'nde gerçekleşen imza törenine Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyraz ve Denizbank Grup Müdürü Lütfi Akbulut, Sepaş Enerji Pazarlama Müdürü Oya Seçkinler, Denizbank Bölüm Müdürü Emine Talay Turan katıldı.

Hayata geçirilen protokol sonrasında 1 Ocak 2019'da başlayarak 31 Aralık 2019'a kadar devam edecek kampanya ile elektrik faturalarını fastPay uygulaması üzerinden ödeyen Sepaş Enerji müşterileri için faturalarının yüzde 10'una denk gelen tutar, fatura ödemesini takip eden 1 hafta içerisinde fastPay bakiyelerine geri yüklenecek.

Konu hakkında İmza töreninde bilgiler veren Sepaş Enerji Genel Müdürü Hakan Çağrı Poyra, "Sepaş Enerji olarak, müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak yeni uygulamaları hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Denizbank ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği kapsamında da müşterilerimizin üzerindeki fatura yükünü hafifletmeyi hedefledik" dedi.

Öte yandan kampanyaya katılabilmek için müşterilerin tek yapması gereken fastPay uygulamasını cep telefonuna yüklemek ve Sepaş Enerji faturalarını fastPay hesabı üzerinden ödemek. fastPay'e kaydolduktan sonra Sepaş Enerji fatura ödemesini gerçekleştirmek için de "Fatura ve Ödemeler" menüsünde yer alan "Elektrik" alt sekmesinin ve "Kurum Seçiniz" hanesinde yer alan Sepaş Enerji'nin seçildikten sonra sözleşme hesap numarasının girilmesi yeterli olacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA