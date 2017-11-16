Kocaeli'deki Bütün Okullarda Kocaelispor Marşı Çalınacak

Kocaeli'de ilginç bir uygulamaya gidildi. Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, başkanlığa ilk geldiği yıllarda ilkokul öğrencilerine Kocaelispor arması ve yazısı bulunan kalem, silgi dağıtmıştı. Özgür Kocaeli'nin haberine göre Yavuz, bu kez de Kocaelispor marşını okullarda ders zili olarak çalınmasını sağladı.

Kocaeli'nin eski valisi Hasan Basri Güzeloğlu zamanında da oldukça önemli yol alan Yeşil – Siyahlı ekibin yönetimi kurulu, yeni vali Hüseyin Aksoy'a yaptığı bir ziyarette okullarda Kocaelispor marşının çalınmasını dile getirmişti.

VALİLİK BİLDİRİ YAPTI: KOCAELİSPOR MARŞI ÇALINACAK

Bugün Kocaeli Valiliği ilçelere yazılı bir bildirim yaparak Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün okul ve kurumlarda Kocaelispor marşının çalınmasını bildirdi.