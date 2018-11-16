Kocaeli'de Okul Müdür Yardımcısına Darp İddiası

KOCAELİ(AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, tartıştıkları meslek lisesi müdür yardımcısını darbettiği ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, izinsiz okul dışına çıkan öğrencileri kontrol etmeye giden Darıca Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Erdinç A. ile çocukların gittiği bakkal henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Bakkalın yakınlarının da dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü. Öğretmen Erdinç E, burada darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdinç A. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bakkal sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişiyi gözaltına aldı.