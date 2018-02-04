Kobiler E-ticaret Başarısı İçin Nasıl Bir Strateji Benimsemeli?

Ideasoft Kurucu Ortağı Fatih Çalışkan, kobilerin e-ticaret başarısı için nasıl bir strateji benimsemesi gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

Çalışkan, kobilerin ilk olarak sindire sindire e-ticaret yapmaları gerektiğini yani, bir anda çok yüksek cirolar beklemenin kısa vadede çok mümkün olmadığını ve daha rasyonel, ayakları yere basan hedeflerin olmasında fayda olduğunu belirtti.