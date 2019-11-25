KOBİ’lerin dilinden anlayan yazılım Boğaziçi’nde geliştiriliyor
TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde araştırmalarına başlayan Dr. Fatma Başak Aydemir, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik yazılımların daha hızlı ve daha verimli şekilde geliştirilmesini sağlayacak.
25.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:36
TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde araştırmalarına başlayan Dr. Fatma Başak Aydemir, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik yazılımların daha hızlı ve daha verimli şekilde geliştirilmesini sağlayacak.
Kaynak: Dunya.com