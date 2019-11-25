KOBİ’lerin dilinden anlayan yazılım Boğaziçi’nde geliştiriliyor

25.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:36

TÜBİTAK 2232 Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde araştırmalarına başlayan Dr. Fatma Başak Aydemir, KOBİ'lerin ihtiyaçlarına yönelik yazılımların daha hızlı ve daha verimli şekilde geliştirilmesini sağlayacak.