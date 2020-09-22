Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kazanın basına sızan fotoğrafları nedeniyle dava açtı
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Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kazanın basına sızan fotoğrafları nedeniyle dava açtı

Basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, yedi kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının sızan fotoğrafları nedeniyle Los Angeles ilçe şerifini mahkemeye verdi.

22.09.2020 23:30 | Son Güncelleme: 22.09.2020 23:54

Vanessa Bryant, Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın kaza yerinde çekilen fotoğrafları nedeniyle LA şerifine dava açtı.

Ocak ayındaki kazadan sonra yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının paylaşıldığı haberler ortaya çıktı. Vanessa Bryant'ın avukatı, ailenin paylaşımlar nedeniyle huzursuz olduğunu belirtirken, mahremiyetin ihlali ve kasıtlı olarak duygusal sıkıntıya neden olma nedeniyle tazminat davası açıldı.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kazanın basına sızan fotoğrafları nedeniyle dava açtı
Vanessa Bryant ve Kobe Bryant

ŞERİF, KENDİNİ SAVUNDU

Şerif Alex Villanueva daha önce gazetecilere görüntülerin silinmesini emrettiğini söyledi. Şerif, departmanın olay yeri fotoğraflarını çekmeye ve paylaşmaya karşı bir politikası olduğunu ancak bunun kaza sahneleri için geçerli olmadığını belirtti.

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kazanın basına sızan fotoğrafları nedeniyle dava açtı

Kaynak: Haberler.com

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