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Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir

Antrenmanlara başlayan Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp, kendisini güvende hissetmeyen futbolcuların antrenmalara gelmek zorunda olmadığını söyledi.

Liverpool Teknik Direktörü Klopp'tan koronavirüs çıkışı: Antrenman yapmak istemeyen evine gidebilir
20.05.2020 21:58 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:22

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un teknik direktörü Jurgen Klopp, antremanlara yeniden izin verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Klopp, "Antrenmanlara başlamadan önce oyuncularıma 'Kendi özgür iradenizle buradasınız. Güvende hissetmiyorsanız antrenmanlara gelmek zorunda değilsiniz' dedim. Hiçbir kısıtlama ya da ceza yok. Onların kararına saygı duyacağım" dedi.

"FUTBOLCULARIN GÜVENDE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Alman teknik adam, daha önce yaptığı açıklamada antrenmanların başlama kararının doğru olduğunu dile getirmiş ve "Farklı fikirler var ancak sosyal mesafe kuralına uyulduğu ve sık sık test yapıldığı sürece futbolcuların güvende olacağını düşünüyorum" yorumunda bulunmuştu.

19 MAYIS'TAN İTİBAREN ANTRENMANLARA İZİN VERİLMİŞTİ

İngiltere Premier Lig'inde 19 Mayıs'tan itibaren takımların küçük gruplar halinde sosyal mesafeyi koruyarak antrenmanlara başlamasına izin verilmişti.

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