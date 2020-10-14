Klopp takımda kalmasını istedi, Shaqiri'nin F.Bahçe'ye transferi son gün yattı

Transfer döneminde fırtına gibi esen Fenerbahçe ile ilgili çok çarpıcı bir detay gün yüzüne çıktı. Liverpool formasını giyen Xherdan Shaqiri'nin Fenerbahçe'ye olan imzası son gün yattı.

Shaqiri'yi de ikna eden ve Liverpool ile de kiralık anlaşma üzerinde anlaşan sarı-lacivertli yönetim, tam transferi bitirecekken şoke eden bir haberle sarsıldı.

KLOPP KİRALANMASINI VETO ETTİ

Başarılı hocanın 4 Ekim'de 7-2 kaybedilen Aston Villa maçı sonrasında başta Shaqiri olmak üzere bazı isimlerin kiralanması konusunda geri adım attı ve İsviçreli futbolcunun takımda kalmasını talep etti.

DEVRE ARASI BİR HAMLE DAHA GELECEK

Shaqiri'nin İstanbul'a gelerek imza atmasını bekleyen Fenerebahçe yönetimi ise Klopp'un kararını değiştirmesinin ardından tüm planlarını yeniden yapmak zorunda kaldı.

Bu transferden umudunu kesmeyen sarı-lacivertli kulübün, devre arasında yeniden girişimlere başlayacağı belirtildi.