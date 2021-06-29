KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Ekonomi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na verdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken ve beraberindeki heyeti kabul etti. Tatar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kurban vekaletini Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) emanet etti.

MAKBUZUNU ALDI

Din Hizmetleri Müşaviri Eken, KKTC'de Din Hizmetleri Müşavirliği ve Türkiye Diyanet Vakfı'nca sürdürülen "2021 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu" hakkında bilgiler aktardı. Tatar'ın vekaletini TDV adına kabul eden Eken, Cumhurbaşkanı Tatar'a kabulleri dolayısıyla teşekkür ederek kurban bağış makbuzunu takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

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