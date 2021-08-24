Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde 760 pehlivan mücadele edecek

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ne, 55'i başpehlivan olmak üzere, 760 güreşçinin katılım sağlayacağını açıkladı.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ne, 55'i başpehlivan olmak üzere, 760 güreşçinin katılım sağlayacağını açıkladı. Aslar, "Dağıtılacak toplam ödülümüz 93 bin TL, başpehlivanlık ödülü ise 15 bin TL olacak" dedi.

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası'nda 27-28-29 Ağustos tarihleri arasında 536'ncısı gerçekleştirilecek olan Kızıldağ Karakucak Güreşleri tanıtım toplantısı Varda Köprüsü'nde yapıldı.

Basın mensuplarıyla sohbet ortamında geçen toplantıda konuşan Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan; "Bu yıl 536'ncısını organize edeceğimiz Kızıldağ Karakucak Güreşlerini 29 Ağustos pazar günü gerçekleştireceğiz. Güreşlerimize Türkiye başta olmak üzere, Bulgaristan, Gürcistan ve İran gibi ülkelerden de güreşçiler katılacak. 27-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan güreş ve şenliklerde bizlerden desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. 536. Kızıldağ Yaylası Karakucak Güreşi Türkiye'nin en büyük karakucak güreşi organizasyonlarından birisidir. Önceki dönem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü başkanımızın emek ve gayretleriyle güreşlerimiz dünya çapında bir organizasyon haline geldi. Güreşlerimiz minikler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere 3 kategoride yapılacak. Güreşlere 55'i başpehlivan olmak üzere, 760 güreşçi katılım sağlayacak. Dağıtılacak toplam ödülümüz 93 bin TL, başpehlivanlık ödülü ise 15 bin TL. Ayrıca güreşlerimizden önce 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde şenliklerimiz olacak. Latif Doğan, Ahmet Şafak ve birçok sanatçı sahne alacak. Tüm hemşerilerimizi güreş ve şenliklerimize davet ediyorum" dedi.

Kızıldağ Yaylası Karakucak Güreşleri'nin çok büyük bir organizasyon olduğunu belirten MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, "Dünyanın jandarmalığına soyunan Amerika'nın 536 yıllık bir kültür mirası olsaydı emin olun ki bununla çok büyük gurur duyardı. O yüzden böylesine büyük bir organizasyonda emeği geçenlere, böylesine kültürel bir miras olmasında emekleri olanlara teşekkür ediyorum. Bu yıl güreşecek güreşçilerimize de başarılar diliyorum. Kızıldağ Karakucak Güreşleri organizasyonu devletlerin yaşından büyük bir organizasyon. İnşallah bir gün güreş organizasyonunu UNESCO kültür mirasına aldıracağız. Ben Ceyhan Belediye Başkanı olduğum zamanlarda güreşlere geldiğimde Kızıldağ Yaylası'nın içi trafikten kilitleniyordu. O gün Kızıldağ Yaylası'na bir çevre yolu yapılması gerektiğini belirtmiştim. Cenabı Allah bu hizmeti yapmayı bana nasip etti. Karaisalı-Kızıldağ yolunu 3 şeritli hale getirdik ve Kızıldağ Yaylamıza da bir çevre yolu kazandırdık. Karaisalı'lı hemşerilerimiz her zaman bizlere sahip çıktılar, bizlerde onla hizmetin hürmetin en iyisini göstermeye çalıştık. 27-28-29 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek olan güreş ve şenliklere tüm hemşerilerimizi davet ediyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı