Kızılcabölükspor, Osmaniyespor'dan Hamit'i kadrosuna kattı
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Kızılcabölükspor, Osmaniyespor'dan Hamit'i kadrosuna kattı

19.01.2021 10:54 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:58
Kızılcabölükspor, Osmaniyespor'dan Hamit'i kadrosuna kattı

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Kızılcabölükspor, Osmaniyespor'dan Hamit Bayraktar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Kızılcabölükspor, Osmaniyespor'dan Hamit Bayraktar ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Osmaniyespor'da ilk yarıda 11 maçta forma giyen 28 yaşındaki stoper, 1 gol atma başarısı gösterdi.

3'üncü Lig'de 129 karşılaşmada 4 gol kaydeden Hamit, "Kızılcabölükspor forması giyeceğim için mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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