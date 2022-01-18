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Kızılcabölükspor'dan takviye

Kızılcabölükspor'dan takviye
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü Elazığ Karakoçan FK'yı konuk edecek Kızılcabölükspor, 2'nci Lig ekibi Karacabey Belediyespor'dan ön libero Berke Özgün'ü sezon sonuna kadar kiraladı.

KARACABEY, BURSA (DHA) -

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta pazar günü Elazığ Karakoçan FK'yı konuk edecek Kızılcabölükspor, 2'nci Lig ekibi Karacabey Belediyespor'dan ön libero Berke Özgün'ü sezon sonuna kadar kiraladı. İnegölspor altyapısında yetişen 19 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında Karacabey formasıyla 6 maçta görev alıp, 1 gol kaydetti. Berke, "Kızılcabölükspor forması giyeceğim için mutluyum. Başarılı olmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Karacabey, Elazığ, Spor, Haber

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