"Kız Kardeşim Projesi" üyeleri buluştu
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"Kız Kardeşim Projesi" üyeleri buluştu

'Kız Kardeşim Projesi' üyeleri buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği iş birliğinde yürütülen "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında Eskişehir'e görevlendirilen mentor ile ilk toplantı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği iş birliğinde yürütülen "Kız Kardeşim Projesi" kapsamında Eskişehir'e görevlendirilen mentor ile ilk toplantı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'ün katılımıyla İl Müdürlüğü Kütahya Yolu Hizmet Binasında gerçekleştirilen toplantıda Tepebaşı, Mihalgazi, Sarıcakaya, Sivrihisar, Kaymaz, Eskişehir Merkez Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortakları ve Eskişehir Kadın Çiftçiler Derneği üyeleri olmak üzere toplam 14 kadın girişimciyle ticari faaliyetlerinde nasıl güçlenebilecekleri, satış-pazarlama alanlarında rekabet yeteneklerini nasıl artırabilecekleri konularında bilgi alışverişinde bulunuldu. Toplantıda kooperatif ve dernek üyeleri ürettikleri ürünleri tanıtarak üretim ve pazarlama aşamalarında yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Proje dahilinde Eskişehir'e mentor olarak atanan Serdar Giresunlu, kadın üreticileriyle tek tek tanışarak ürünlerini inceledi. Aldığı bilgilendirme sonrasında kadın üreticilerin gayet güzel yol almış olduklarını belirterek Eskişehir'de "Kız Kardeşim Projesi" çalışmaları ile ilgili ilerlemenin daha kolay gerçekleşebileceğini ifade etti.

İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş de kadın üreticilere bakanlığın vermiş olduğu desteklerle ilgili bilgi vererek, bakanlık olarak her zaman kadın üreticilerin yanında olduğunu vurguladı.

Düzenli aralıklarla bundan sonraki süreçte de devam edecek toplantıların ilki kadın üreticilerin sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

'Kız Kardeşim Projesi' üyeleri buluştu
'Kız Kardeşim Projesi' üyeleri buluştu
'Kız Kardeşim Projesi' üyeleri buluştu
'Kız Kardeşim Projesi' üyeleri buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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