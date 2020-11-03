Kivi üreticilerine erken hasat uyarısı
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Kivi üreticilerine erken hasat uyarısı

03.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 03.11.2020 12:08
Kivi üreticilerine erken hasat uyarısı

Güce Ziraat Odası Başkanı Salim İslam, kivi üreticilerine erken hasat uyarısında bulundu.

Güce Ziraat Odası Başkanı Salim İslam, kivi üreticilerine erken hasat uyarısında bulundu.

İslam, AA muhabirine, ilçede 15-20 gün sonra kivi hasadına başlanabileceğini belirtti.

Zamanından önce gerçekleştirilecek hasadın ürün kalitesi ve değerini düşüreceğine işaret eden İslam, şunları kaydetti:

"Kivinin hasat edilebilmesi için suda çözünür kuru madde miktarının yüzde 6 ile 7 oranları arasında olması gerekmektedir. Bu değerlerin altında yapılacak erken ürün hasadı sonucu meyvedeki kuru madde miktarının istenilen düzeye gelememesine, meyvede sulanmaya, meyvenin dış yüzeyinde buruşmaya, meyvede hızlı yumuşamaya, tat ve aromanın istenilen düzeyde olmamasına dolayısıyla meyvenin dayanma süresinin azalmasına neden olmaktadır."

İslam, bu yıl ilçe genelinde 50-60 ton kivi rekoltesi beklentileri bulunduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayri Bahadır

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