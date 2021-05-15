Zonguldak'ta kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması yapıldı
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Zonguldak'ta kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması yapıldı

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN - Haberler | Spor

- Zonguldak'ta kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması yapıldı Beşiktaş'ın Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde taraftarlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen araç konvoyu ile kutlama yaptı.

- Zonguldak'ta kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması yapıldı

ZONGULDAK - Beşiktaş'ın Süper Lig'i şampiyon tamamlamasının ardından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde taraftarlar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen araç konvoyu ile kutlama yaptı.

Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Son haftaya lider giren Beşiktaş, İzmir'de Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Mücadelenin bitiş düdüğü ile Kdz. Ereğli ilçesinde Beşiktaşlı taraftarlar araçlarına binerek şehirde tur attı. Sahilde araçları ile bir araya gelen taraftarlar araç konvoyu oluşturdu. Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik denetimini sürdüren polis ve bekçiler, sürücüleri uyararak araçlardan inmemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Araç kornalarına basarak tur atan taraftarlara, güvenlik güçleri tarafından kornalara basmamaları uyarılsa da bir süre sonra araç yoğunluğu oluştu. Öte yandan bayrakları ile şampiyonluk coşkusunu yaşayan Beşiktaşlı taraftarların bazıları araç camlarından sarktığı görüldü.

Zonguldak'ta kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması yapıldı
Zonguldak'ta kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması yapıldı
Zonguldak'ta kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması yapıldı
Zonguldak'ta kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması yapıldı
Zonguldak'ta kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması yapıldı
Zonguldak'ta kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması yapıldı
Zonguldak'ta kısıtlamaya rağmen şampiyonluk kutlaması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL YASİN AKÇIN

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