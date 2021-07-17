Kısıtlamasız bir bayrama hazırlanıyorlar
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Kısıtlamasız bir bayrama hazırlanıyorlar

İhlas Haber Ajansı / Nadir Korkmaz - Haberler | Ekonomi

Kısıtlamasız bir bayrama hazırlanıyorlar Bayram şekeri ve kuruyemiş satıcısı İlhan Öztürk: "Mutluyuz bu bayram, geçen bayramlar gibi değil" "Bayramın kısıtlamasız oluşundan Arife günü yoğunluk bekliyoruz" Pandemi sürecinde kısıtlamasız bir bayram kutlamaya hazırlanan Bilecik'teki bayram şekeri...

Kısıtlamasız bir bayrama hazırlanıyorlar

Bayram şekeri ve kuruyemiş satıcısı İlhan Öztürk:

"Mutluyuz bu bayram, geçen bayramlar gibi değil"

"Bayramın kısıtlamasız oluşundan Arife günü yoğunluk bekliyoruz"

BİLECİK - Pandemi sürecinde kısıtlamasız bir bayram kutlamaya hazırlanan Bilecik'teki bayram şekeri ve kuruyemiş satıcıları yoğun mesai yapıyor.

Yaklaşık 1.5 yıldır pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle eski günlerdeki gibi kutlanılamayan bayramlar, esnafının ekonomik kayıplarına da neden olmuştu. Bu yıl kısıtlamaların olmayacağı Kurban Bayramı nedeniyle şeker ve kuruyemiş satan esnafın yüzü güldü. Bayram öncesinde artan ilgi nedeniyle çifte mutluluk yaşayan esnaf, yoğun mesai yapıyor.

Geçen yıllara göre satışlarının çok daha iyi olduğunu belirten şeker satıcısı İlhan Öztürk, "10 gün öncesinde tezgahımızda bütün çeşitlerimizi sergiledik. Fakat şuanda bir yoğunluk yok. Ama bayramın kısıtlamasız oluşundan dolayı Arife günü bir yoğunluk bekliyoruz. Mutluyuz bu bayram, geçen bayramlar gibi değil. Bir hareketlilik olacağı belli. Stoklarımızı yaptık, depolarımız şuanda çikolata, şekerleme ve lokum, kuruyemiş olarak dolu. İnşallah bayramın bereketli olmasını bekliyoruz. Fiyatlar şeker gruplarında 15 liradan başlıyor 30 liraya kadar kalitesine göre değişiyor. Çikolata da aynı şekilde 25 liradan başlıyor 120-130'a kadar. Çeşitlerimiz çok, hediyelik gruplar da var. Müşterilerimizin en çok talep ettiği ürünler şeker ve çikolatanın yanında sade lokum, güllü lokum, çifte kavrulmuş lokumlar" dedi.

Kısıtlamasız bir bayrama hazırlanıyorlar
Kısıtlamasız bir bayrama hazırlanıyorlar
Kısıtlamasız bir bayrama hazırlanıyorlar
Kısıtlamasız bir bayrama hazırlanıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nadir Korkmaz

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